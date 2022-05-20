Закрытое бета-тестирование Fortnite на смартфонах через облачный сервис GeForce NOW завершилось и теперь игра доступна всем желающим. В потоковой передаче запустить её можно как на Android, так и на iOS.

Владельцы iPhone и iPad теперь могут играть в Fortnite через Safari. Для этого потребуется подписка GeForce NOW. Сервис предлагает оптимизированное сенсорное управление и поддержку геймпадов в облачных играх. В России подписку на GeForce NOW можно оформить на сайте GFN.ru.

По словам NVIDIA, закрытое бета-тестирование Fortnite дало команде GeForce NOW возможность реализовать полноценное сенсорное управление и интуитивно понятный геймплей.

Напомним, что игры уже долгое время (с 2020-го) нет в App Store, так как Apple удалила Fortnite из-за нарушения правил сервиса.