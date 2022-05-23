Октябрьский районный суд Ижевска в пятницу не стал удовлетворять иск местной жительницы к ООО "Эппл Рус", сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Жительница Ижевска указала, что является владельцем смартфона iPhone 8. Согласно инструкции и публичным сведениям данная модель телефона имеет дополнительные возможности в виде встроенного сервиса бесконтактных платежей Apple Рау. Однако из-за санкционной политики США и ряда других стран производитель смартфонов объявил о блокировке сервиса бесконтактных платежей на территории России. В исковом заявлении жительница Ижевска требовала восстановить работу Apple Pay, а также возместить ей моральный ущерб в размере 1 млн руб.

Подавший в интересах клиента иск юрист Игорь Измалков обосновал позицию истца тем, что все смартфоны Apple начиная с iPhone 6 обладают функцией бесконтактных платежей — смартфон производителя невозможно купить без неё, а значит, Apple Pay включается в стоимость товара. Таким образом, отключив данный сервис, производитель дистанционно ухудшил заявленные потребительские качества устройства.

Со своей стороны ответчик обратил внимание на то, что недоступность этой услуги в России не может быть квалифицирована как недостаток программного обеспечения и не приводит к невозможности пользоваться телефоном. Он подчеркнул, что истец приняла условия всех пользовательских соглашений и должна была знать, что любые услуги могут стать недоступными. Также истец не представила доказательств, что именно наличие Apple Рау послужило основной причиной для покупки смартфона.

В ООО «ЭППЛ Рус» также заявили, что это юрлицо не может быть надлежащим ответчиком по иску, так как не поставляет программное обеспечение и доступ к услуге Apple Рау и не является уполномоченной изготовителем организацией.

Это не единственное разбирательство в отношении Apple в России, связанное с уходом компании с российского рынка. Так, из-за Apple Рау ранее уже были поданы два коллективных иска: в первом сумма требований составила по 10 тыс. руб. для каждого из 20 истцов, а во втором достигла 90 млн руб.