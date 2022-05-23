Apple хочет увеличить объемы производства за пределами Китая из-за слишком жесткой антиковидной политики Пекина и разногласий между КНР и США, сообщили осведомленные источники The Wall Street Journal.

Часть глобального производства Apple находится в Индии и во Вьетнаме — и к этим странам сейчас присматривается компания, говорят собеседники газеты. При этом в Китае сейчас выпускаются 90% продукции Apple, в том числе смартфоны iPhone, планшеты iPad и компьютеры Mac, отметила WSJ со ссылкой на аналитиков. Высокая зависимость Apple от Китая — это потенциальный риск, учитывая политику страны и ее противостояние с США, добавило издание.

Кроме того, жесткая политика борьбы с коронавирусом, проводимая китайскими властями, также беспокоит компанию, поскольку из-за нее она рискует недополучить продукцию. Последние локдауны в Шанхае и в других китайских городах в связи с новой вспышкой COVID-19 привели к появлению пробелов в цепочках поставок для многих западных компаний. Apple в апреле заявляла, что новая волна коронавируса в КНР может стоить ей около $8 млрд недополученной выручки в текущем квартале.

Apple раздумывала над снижением зависимости от Китая еще до начала пандемии коронавируса, но она усложнила и отсрочила эти планы, утверждает WSJ. Из-за ограничений Пекина на въезд в страну Apple сократила командировки топ-менеджеров, что усложнило проведение личных проверок процесса производства. Среди преимуществ Китая — подготовленный персонал, низкая стоимость труда в сравнении с США и налаженная сеть поставщиков, которую будет сложно воссоздать где-либо еще.

Другим преимуществом производства в Китае для Apple является возможность реализации продукции в этой же стране. На китайский рынок приходится около одной пятой от мировых продаж компании.