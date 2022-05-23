Аналитик Минг-Чи Куо рассказал о том, что Apple активно работает над новой версией своей умной колонки. Согласно последним прогнозам, анонс новинки может состояться в четвертом квартале 2022 или первом квартале 2023 года.

По словам Куо, колонка не получит существенных технических инноваций, поскольку Apple всё ещё изучает, как добиться успеха на рынке устройств умного дома. Скорее всего, по размерам она будет больше, чем HomePod mini, но меньше, чем обычный HomePod.

Оригинальный HomePod был снят с производства в марте прошлого года. Apple фактически заменила большую и дорогую колонку на маленькую и более доступную. Но HomePod mini была представлена ещё осенью 2020 года, то есть её жизненный цикл составит два года или более.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман заявлял о том, что Apple тестирует умную колонку со встроенными экраном и камерой, чтобы конкурировать с такими устройствами, как Google Nest Hub и Amazon Echo Show. Но в ближайшее время такой продукт не выйдет.