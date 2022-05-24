По данным корейского издания ETNews, Apple выбрала в качестве поставщика фронтальной камеры iPhone 14 южнокорейскую фирму LG Innotek. Если эти данные окажутся правдой, то это будет первый случай в истории, когда фронтальная камера iPhone будет сделана корейской компанией.

Источники отмечают, что это изменение связано с реклассификацией Apple фронтальной камеры как высококлассного компонента и проблемами качества у китайских поставщиков.

LG Innotek уже является поставщиком датчиков для основных камер iPhone. Что касается фронтальных камер, то вторым поставщиком Apple здесь станет японская компания Sharp. Источник сообщил, что стоимость фронтальной камеры iPhone 14 вырастет примерно в три раза по сравнению с устройствами предыдущего поколения, поскольку датчики южнокорейской компании стоят дороже производимых в Китае аналогов. Вероятно, это скажется и на финальной стоимости iPhone 14.

Изначально предполагалось, что комплектующие этой компании будут применяться в модельном ряде iPhone 15 с 2023 году. Тем не менее, в производственной цепочке Apple произошли изменения, что вынудило ее перейти на новые компоненты быстрее.

В конце апреля аналитик Минг-Чи Куо сообщал, что все модели серии iPhone 14 получат модернизированную фронтальную камеру с поддержкой автофокуса и более широкой диафрагмой (f/1,9).