Electronic Arts находится в активном поиске покупателя своих активов либо компании для создания совместного предприятия, сообщает Puck. Среди потенциальных покупателей или партнеров значатся Disney, Apple, Amazon и другие компании.

Идея о выкупе или слиянии возникла после того, как Microsoft приобрела Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов ранее в этом году. Вскоре после этого Sony приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларов. EA в идеале хотела бы слияния, чтобы Эндрю Уилсон смог остаться генеральным директором объединенной компании.

Представители EA обсуждали слияние с NBCUniversal. Но переговоры закончились ничем, потому что стороны не договорились о цене.

Electronic Arts сейчас находится не в лучшем положении, в том числе из-за провала Battlefield 2042. С другой стороны, Apple продолжает развивать свой игровой бизнес, и вполне может позволить себе такую покупку. Правда, Electronic Arts — это большая компания с множеством активов и популярных франшиз, а Apple обычно покупает различные компании, чтобы полностью интегрировать их в себя.