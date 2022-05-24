По данным ресурса WABetaInfo, который отслеживает все новшества в мессенджере, разработчики приложения прекратят в текущем году поддержку устройств под управлением iOS 10 и iOS 11. Случится это 24 октября.

Для таких моделей, как iPhone 5 и iPhone 5C, версия iOS 12 недоступна для установки, поэтому осенью 2022 года они перестанут получать обновления для WhatsApp. Эти данные подтверждаются центром помощи WhatsApp (WhatsApp Help Center), который указывает, что для работы приложения необходима iOS 12 (и выше) и Android 4.1 (и выше).

Отказ от поддержки устаревших версий iOS необходим для реализации новых функций WhatsApp. За последнее время в мессенджере появилось много интересные нововведений. К примеру, сейчас команда тестирует функцию выхода из группы без уведомления об этом. Кроме того, обновление до последней версии iOS даёт пользователю доступ к свежим исправлениям безопасности операционной системы, поэтому разработчики всегда рекомендуют это делать.

На январь 2022 г. доли iOS 10 и iOS 11, одной из которых скоро исполнится шесть лет, а второй пять, была минимальной. Они делили 7% рынка со всеми другими модификациями iOS, за исключением современных iOS 14 (30%) и iOS 15 (63%).