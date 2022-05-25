Несмотря на ранее принятые решения о приостановке деятельности в России, компании Apple и Samsung продолжили подавать заявки на сертификацию продукции. Эти сертификаты позволяют продавать технику на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако эксперты уверены, что производители заинтересованы в возобновлении поставок в Россию.

Заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на не поступившую в Россию технику - компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и прочие, оказалось российское подразделение Apple ("Эппл Рус"). Испытания iPhone SE третьего поколения в версии для рынков ЕАЭС проходили в испытательном центре российского НИИ Радио, узнало издание.

Российское подразделение Samsung (ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани») вплоть до 20 мая вносило заявки в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации. Так, оформлена декларация на ещё недоступный в Европе Galaxy A13 5G, его испытания проводились 16 мая в центре «Ростест-Москва».

Несмотря на то, что разрешительные документы на все эти устройства действуют на всей территории ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия), один из опрошенных «Коммерсантом» экспертов уверен, что производителям проще и дешевле было бы проводить сертификацию в тех, странах, где планируются продажи. Это может значить, что, невзирая на приостановку продаж в России, компании делают это с перспективой на возобновление работы в стране, а также «для поддержки тех, кто будет импортировать их продукцию».