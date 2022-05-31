Аналитик Мин-Чи Куо заявил в Твиттере, что новые наушники AirPods Pro 2-го поколения выйдут во второй половине 2022 года и получат порт Lightning, несмотря на планы Apple по переходу на использование USB-C во всех своих гаджетах с 2023 года.

Наушники будут производиться во Вьетнаме. Это косвенно свидетельствует о намерении Apple продолжать снижать зависимость от китайских производственных мощностей. Ранее издание The Wall Street Journal уже сообщало, что компания проинформировала некоторых поставщиков о постепенном переносе выпуска во Вьетнам и Индию.

Вместе с информацией о сроках начала массового производства наушников Куо также рассказал и о некоторых технических особенностях новинки. В частности, аналитик отметил, что Apple не станет оснащать AirPods Pro 2 портом USB-C. По словам эксперта, новые наушники, как и раньше, будут заряжаться через Lightning.

Кроме того, устройство получит более улучшенную систему активного шумоподавления, а также функцию Lossless Audio и новые возможности отслеживания физической активности.

Скорее всего, Apple представит AirPods Pro 2 одновременно с новыми iPhone.