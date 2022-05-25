Apple напомнила разработчикам, что с 30 июня вступает в силу новое правило App Store, которое обязывает разработчиков внедрять механизм быстрого удаления учётной записи в приложения.

Разработчики должны обеспечивать лёгкое удаление аккаунтов, включая сохранённые данные о пользователях — в каждом приложении, требующем создания учётной записи. При этом соответствующая опция опция должна будет легко обнаруживаться в интерфейсах приложений, причём простого «отключения» аккаунта будет недостаточно — пользователи должны получить возможность удалить сведения полностью, вместе со всеми персональными данными, а к некоторым приложениям будут применяться дополнительные требования по гарантированному удалению пользовательских данных.

Эти изменения в политике Apple изначально были представлены на WWDC в прошлом году в рамках пересмотра руководства по App Store. Разработчикам установили крайний срок 31 января 2022 года для внесения изменений в свои приложения. Однако за несколько дней до его окончания компания заявила, что продлевает сроки до 30 июня 2022 года.

Кроме того, с 30 июня вступит в силу правило, согласно которому приложения, предлагающие платные групповые онлайн-услуги (мастер-классы, вебинары и т.д.), могут использовать свою платёжную систему. Apple трижды откладывала данное нововведение с 2020 года.