После отключения Apple Pay и Google Pay россияне не только используют пластиковые карты, но и начали активно платить наличными. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование НАФИ.

96% пользователей iPhone перешли на использование пластиковой платёжной карты, а оставшиеся 4% заявили о приобретении смартфона на Android для бесконтактной оплаты. При этом 40% владельцев смартфонов Apple рассказали, что стали расплачиваться наличными.

Среди владельцев Android-смартфонов, ранее пользовавшихся Google Pay, 63% начали оплачивать покупки пластиковой картой, 35% используют наличку, 31% начали пользоваться платёжной системой Mir Pay, а ещё 7% заявили об использовании Samsung Pay, еще 5% нашли другие методы оплаты. Стоит отметить, что один человек может комбинировать разные способы оплаты.

Доля россиян (не только владельцев смартфонов), которые расплачиваются наличными, выросла до 30%, и остаётся на этом уровне в марте и апреле. Одно из объяснений применения наличных — в том, что для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят производить оплату живыми деньгами при получении. Кроме того, граждане тратят наличные средства, которые они сняли со счетов в конце февраля.

Если в январе 2022 года доля платежей наличными в общем обороте розницы составляла 39%, то в начале апреля — 42%, отметила аналитик фискальных данных «Контур.Маркета» Дарья Жигалина.

ЦБ рассчитывает, что к 1 июля все банки подключат свои карты в «СБПэй». Сейчас через сервис можно оплачивать по QR-коду, затем туда планируется внедрить технологию бесконтактной оплаты через NFC.