Apple не собирается наращивать объемы выпуска iPhone в этом году. Компания сохранит производство своих смартфонов на уровне прошлого года, пишет Bloomberg.

Apple с 2019 года не раскрывает количество продаваемых смартфонов, поэтому судить о текущих прогнозах компании можно только по статистике сторонних источников. Агентство Bloomberg пояснило, что собственная оценка Apple выглядит даже адекватнее расчётов сторонних экспертов, многие из которых упоминали о возможности компании по итогам года реализовать до 240 млн смартфонов.

Отмечается, что Apple решила придерживаться консервативной позиции, поскольку 2022 год становится все более сложным для индустрии смартфонов. Одна из главных трудностей, с которой столкнулись производители, — это проблемы с поставками. А вместе со сложной геополитической обстановкой и самой сильной за последние десятилетия инфляцией это может привести к падению продаж смартфонов по итогам 2022 года. Так, аналитики Strategy Analytics ожидают, что глобальные поставки смартфонов в этом году сократятся на 2%, а аналитики TrendForce уже дважды пересматривали в сторону уменьшения свой прогноз по поставкам.

В апреле Apple предупредила, что из-за проблем с поставками ее продажи могут сократиться на $4-8 млрд во втором квартале. Компания указала на влияние вспышки коронавируса в Китае и последовавших локдаунов в стране, которые, с одной стороны, нарушили процесс производства на заводах в этой стране, а с другой — повлияли на спрос на технику в Китае.

Вместе с тем у Apple есть все шансы пережить нынешний кризис лучше других производителей за счёт лояльной пользовательской базы, а также снижения конкуренции в связи со значительным ослаблением рыночных позиций компании Huawei. Наконец, осенью интерес к продукции Apple подстегнёт дебют новых моделей iPhone, которые должны предложить больше нововведений, чем в своё время серия iPhone 13.