Компания Джей Джей Абрамса Bad Robot и стриминговый сервис Apple TV+ объединятся для работы над новым сериалом про Спиди-гонщика. Шоу будет основано на манге Тацуо Есиды, которая выходила в 1960-х.

Манга «Спиди-гонщик» рассказывает о молодом гонщике Спиди Рейсере. В заездах ему регулярно противостоят коварные злодеи, пытающиеся выиграть с помощью нечестных приёмов. Однако герою всё равно удаётся победить их благодаря друзьям, таланту и уникальному автомобилю Mach 5, который спроектировал его отец. В 2008 году вышла полнометражная экранизация, поставленная сёстрами Вачовски.

Сценаристом и шоураннером выступит Ирам Мартинес («Сквозь снег», «Достать коротышку»), поскольку его «захватывающий взгляд» на адаптацию и привлек Apple, Bad Robot и Warners. Над сценарием также работает Рон Фицджеральд, который вместе с Абрамсом делает сериал «Мир Дикого Запада» HBO.

Дата премьеры сериала и подробности актерского состава пока не раскрываются.