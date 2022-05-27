Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что суд подтвердил законность штрафа ведомства в отношении Apple в размере 906 млн рублей. По закону у компании есть 60 суток на выплату штрафа с момента, когда решение суда по нему вступило в законную силу.

Судебное дело было возбуждено ещё в 2019 году в результате рассмотрения заявления АО «Лаборатория Касперского». Причина — злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В 2020 году ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений. ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения других разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций.

Предписание было необходимо исполнить до 30 ноября 2020 года, однако позднее его исполнение было приостановлено, поскольку Apple обжаловала его в суде. В апреле 2021 года ФАС оштрафовала Apple за это нарушение более чем на 906 млн рублей. 7 мая 2021 года Apple начала процесс оспаривания данного штрафа в суде. Apple пояснила, что не согласна с решением ФАС.

Помимо этого, Роскомнадзор составил протоколы на Apple, Google, Twitch и Pinterest за отказ локализовать данные россиян. За несоблюдение закона «о приземлении», Apple грозит ещё один штраф от 1 до 6 миллионов рублей.