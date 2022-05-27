Ранее сообщалось, что как минимум одна модель iPhone 14 будет задержана в этом году из-за карантина в Китае. Хотя точная модель не была указана, аналитик Haitong International Securities Джефф Пу предполагает, что это будет iPhone 14 Max.

Как пишет Nikkei Asia, в конце марта часть Шанхая попала под локдаун: заводы стоят, местным жителям под угрозой уголовного преследования запрещено покидать дома, выходить на улицу и ходить на работу. Локдаун привёл к серьёзным перебоям в поставке компонентов для устройств Apple. Хотя ограничения ослабляются, может пройти некоторое время, прежде чем производство возобновится в обычном темпе.

Пу рассказал, что задержка вызвана остановкой производства на заводах Pegatron во время последнего локдауна в Шанхае. По его словам, ‌iPhone 14‌ Max не поступит в массовое производство до конца августа. Сборка трёх других моделей серии — ‌iPhone 14‌, iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max — стартует в конце июля или в начале августа.

Вместе с тем аналитик Мин-Чи Куо считает, что Apple удастся наверстать время и выпустить всю линейку iPhone 14 в срок. Он допускает, что может возникнуть нехватка новых смартфонов Apple, но скорее из-за высокого спроса, нежели из-за проблем, связанных с производством.