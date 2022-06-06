На сайте B&H Photo, крупнейшего американского авторизованного реселлера Apple, появились сразу два новых компьютера Mac mini. Это модели Mac mini с чипом M2 и Mac mini Tower с процессором M1P (возможно, речь идёт об M1 Pro). Обе версии имеют по 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Цен и фотографий пока нет.

Предполагается, что за Mac mini Tower скрывается более компактная вариация компьютера Mac Pro. Слухи об обновлении Mac mini с новым поколением чипсета Apple Silicon и изменённым корпусом ходили давно.

Аналитики утверждают, что каталоги магазинов не нужно считать достоверными источниками. Иногда реселлеры добавляют на сайты ожидаемые устройства, основываясь на утечках и слухах. При этом Apple не распространяет подробности грядущих продуктов сторонним партнерам.

Ожидается, что новые компьютеры и чипсет Apple M2 будут представлены сегодня в ходе конференции WWDC 2022.