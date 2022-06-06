Сегодня Apple в рамках презентации на WWDC 2022 представила новые версии своих операционных систем: iOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 и iPadOS 16.

Экран блокировки в iOS 16 позволяет настраивать используемые шрифты и цвета, добавлять виджеты и создавать несколько вариантов экранов, между которыми можно будет переключаться. Поставляемые Apple обои получили обновление за счёт анимированных и тематических вариантов. Новая функция Live Activity помогает пользователям оставаться в курсе происходящего в режиме реального времени, например о спортивных играх, тренировках, совместных поездках или заказах еды. Вся информация доступна прямо на экране блокировки. Уведомления переработаны и теперь сворачиваются снизу, чтобы пользователи могли видеть персонализированный экран блокировки.

Во встроенный мессенджер iMessage iOS 16 привнесет несколько функций, которые уже давно стали привычными пользователям сторонних коммуникационных приложений. Это возможность отменить ошибочную отправку сообщения, отредактировать текст уже отправленного, а также возможность отмечать любые беседы как непрочитанные. Можно в любой момент переключиться на текстовый ввод или, наоборот, перевести текст в голос после записи.

Функция Live Text позволит с помощью встроенного переводчика переводить текст в объективе камеры в режиме реального времени, а также будет доступен поиск по изображению — пользователь сможет выделять нужный объект в кадре и тут же его искать.

Еще обновили возможности режима Фокусировки. Теперь статусы о состоянии пользователя будут распространяться не только на сообщения, но и на почту, например, или вкладки в браузере Safari. Кстати, кастомизация экрана блокировки может меняться в зависимости от выбранного режима Фокусировки.

Apple Wallet также получает некоторые расширенные функции, позволяя безопасно обмениваться сохранёнными идентификаторами, предоставляя только необходимую информацию. Также будет проще делиться сохранёнными ключами. Apple Pay получает новую функцию «Оплатить позже», добавляя возможность разделить счет на четыре равных платежа без процентов или комиссий. Вероятно, работать это будет не везде.

Apple обновила и карты: детальные карты с трёхмерными объектами добавят ещё в 11 странах и некоторых крупных городах. На них появятся маршруты с несколькими остановками, чтобы можно было запланировать сразу несколько маршрутов — остановки можно добавлять с помощью Siri.

Родители смогут точно настраивать возраст ограничения контента при помощи сервиса Family Sharing. Ребёнок может попросить у папы или мамы временно отменить запрет прямо через iMessage. iCloud Shared Photo Library — единое облачное пространство для фото и видео для семьи (до шести участников). Чтобы не ошибиться, куда заливается фотография — в личное или общее облако — подсказки появятся прямо в камере iPhone.

Одним из самых неожиданных нововведений можно назвать CarPlay. Apple кардинально доработала этот элемент системы. Теперь CarPlay сможет, по сути, практически полностью заменять собой стандартный интерфейс автомобиля. Он будет отображать приборную панель, карты и предоставлять доступ ко всем функциям управления — от климата до звуковой системы.

iOS 16 дебютирует с линейкой iPhone 14, которую должны представить осенью этого года. Новая операционная система будет совместима с iPhone 8 и более новыми моделями смартфонов.

Новая версия macOS получила название Ventura. В системе появился режим Stage Manager, который сдвигает все открытые приложения на левую панель, напоминая второй док. В центре остаётся одно или несколько главных приложений. Более того, с доком можно взаимодействовать: например, перетащить файлы из главного приложения в одну из миниатюр на правой панели.

Safari теперь поддерживает совместную работу над вкладками: пользователи из одной группы могут совместно смотреть вкладки и добавлять новые, например, при планировании путешествия. Также в Safari и в других приложениях и ОС Apple появится система уникальных цифровых ключей Passkeys, которые можно использовать вместо паролей. Система хранит информацию только на самом устройстве - при регистрации необходимо опознавание с помощью Touch ID или Face ID.

Поиск Spotlight научили выполнять простые задачи: например, можно поставить таймер, не открывая для этого отдельное приложение. Стандартная «Почта» теперь поддерживает отложенную отправку сообщений, умные уведомления (например, о том, что вы написали письмо, но не получили ответа), и автокоррекцию при поиске в приложении.

Также в macOS Ventura появилась функция Continuity Camera, благодаря которой можно использовать iPhone как веб-камеру. Компьютер автоматически распознает и будет использовать камеру смартфона в непосредственной близости от ноутбука, соединение сработает через Wi-Fi и Bluetooth, также оба устройства должны использовать один Apple ID.

Кроме того, Apple явно хочет сделать Mac более привлекательным для геймеров: в macOS Ventura добавили поддержку API Metal 3, что упростит жизнь разработчикам. Его ключевой особенностью стала технология MetalFX Upscaling — аналог DLSS и FSR. Она рендерит изображение в играх с меньшим разрешением, а после масштабирует картинку с помощью нейросетей и использует временное сглаживание для устранения дефектов преобразования. Первыми играми с поддержкой MetalFX Upscaling станут Resident Evil Village, No Manʼs Sky и Grid Legends. В Apple уверены, что в дальнейшем на Mac выйдет гораздо больше известных тайтлов, в том числе от ведущих разработчиков.

Наконец, в macOS появились два приложения из iOS: Погода и Часы.

Бета-версия macOS Ventura пока будет доступна для разработчиков, публичная бета-версия Mac выйдет в июле 2022 года, готовый релиз обещают осенью 2022 года. iMac 2015 и MacBook 2016 не получат поддержки macOS Ventura.

Обновленная watchOS 9 включает в себя несколько новых циферблатов, которые адаптированы под модели смарт-часов с большими экранами. Представлены четыре динамических темы: Astronomy, Lunar, Playtime и Metropolitan.

Вместе с этим появилась возможность закреплять активные приложения для быстрого доступа к ним, а голосовой помощник Siri получил новый пользовательский интерфейс. Некоторые циферблаты можно персонализировать, например, изменяя цвет фона. Как и в iOS 16, пользователи умных часов Apple могут настраивать экран, который демонстрируется в разных режимах фокусировки.

Существенно обновили и фирменное приложение для тренировок Workout. Теперь можно вывести максимальное количество показателей тренировок (включая несколько новых метрик) на несколько экранов Workout Views и быстро переключаться между ними с помощью колеса Digital Crown. Те, кто тренируется более профессионально, наверняка оценят появление в приложении Зон пульса (Heart Rate Zones), которые можно задавать вручную или рассчитать автоматически с учетом личных данных пользователя. Попадание в конкретную зону пульса важно при тренировках на выносливость или жиросжигающих занятиях. Всеми данными о занятиях теперь можно делиться в приложении «Фитнес» с друзьями. Также можно делиться подкастами и музыкой через смарт-часы.

Для людей, которые занимаются триатлоном, добавлена возможность быстрого переключения между ездой на велосипеде, плаванием и бегом. Многочисленные изменения коснулись других видов тренировок. Например, во время занятия греблей фиксируется количество и частота гребков, а при езде на велосипеде — скорость вращения педалей.

Пользователи с диагнозом мерцательная аритмия смогут получить доступ к важной информации, включая оценку того, как часто сердце показывает признаки мерцательной аритмии. Также будут доступны еженедельные уведомления, чтобы просмотреть подробную историю в приложении «Здоровье», включая факторы образа жизни, которые могут влиять на мерцательную аритмию, такие как сон, употребление алкоголя и физические упражнения.

Apple, наконец, прокачала отслеживание сна в watchOS 9. Появились точные данные о фазах сна и его глубине. Компания представила приложение «Медикаменты» на Apple Watch. В нем можно будет составлять расписание и оставлять напоминания приема лекарств и других препаратов.

Первая публичная бета-версия ОС выйдет в следующем месяце, а публичный релиз намечен на осень, когда широкой публике представят Apple Watch 8. watchOS 9 будет совместима с Apple Watch, начиная с 4-й версии. Это означает, что Apple Watch 3 уже не получат обновление, что не удивительно, поскольку часы были выпущены в 2017 году.

В iPadOS 16 Apple теперь добавляет поддержку для лучшей совместной работы, позволяя пользователям приглашаться для работы над документом по ссылке. Это не копии документов, а один и тот же документ, который используется несколькими людьми. Кроме того, когда идёт совместная работа, любой, кто добавляет вкладку Safari во время вызова FaceTime, также увидит, что эта вкладка открыта в окне Safari всех остальных. Через «Сообщения» можно отправить приглашение на совместную работу над документом в Pages, Keynote, Numbers или «Заметках» — прямо как в «Google Документах». Все изменения других пользователей видны в диалоге между участниками проекта.

Новое приложение Freeform даёт пользователям возможность создавать своего рода цифровую доску, которую можно использовать во время вызова FaceTime. Люди могут добавлять свои собственные заметки, каракули и многое другое прямо во время звонка. Также можно добавить фотографии, ссылки и многое другое.

В iPadOS 16 полностью переделали меню многозадачности, назвав его Stage Manager (как и в macOS Ventura). Теперь запущенные программы будут компактно отображаться слева. При этом окна приложений автоматически упорядочиваются для более удобного и быстрого доступа к ним.

Кроме этого в iPadOS 16 была добавлена возможность свободно менять размер окна двух одновременно запущенных приложений, размещая их любым образом на экране и накладывая друг на друга. Но куда важнее, что теперь при подключении внешнего монитора с разрешением до 6K он дополняет экран iPad, а не просто дублирует его. Так, на самом планшете можно открыть два приложения и ещё пять на мониторе — то есть можно одновременно работать с семью разными программами.

Владельцы 12,9-дюймового iPad Pro получат специальный «Эталонный режим», позволяющий планшету отображать эталонные цвета для популярных цветовых стандартов и видеоформатов SDR и HDR. Благодаря этому планшет можно будет использовать в качестве инструмента для профессиональной работы с графикой.

Работать в «Почте» стало проще: можно задать время, за которое позволительно отменить отправку сообщения, появилась функция «Напомнить позже», а поиск теперь обеспечивает более точные и полные результаты за счёт учёта синонимов.

В системе появилось полноценное приложение Погода, обновленный Game Center с возможностью стриминга игр.

Стабильная версия iPadOS 16 выйдет нынешней осенью. Новая версия iPadOS 16 будет доступна для iPad (5-го поколения и новее), iPad mini (5-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее) и всех моделей iPad Pro.