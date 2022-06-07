В ноябре 2020 года Apple анонсировала переход на собственные процессоры и представила первый чип M1. На сегодняшней конференции WWDC компания презентовала процессор M2. Новый чип выполнен по 5-нанометровому процессу второго поколения и обеспечивает заметный скачок производительности.

В основе чипа лежат 20 млрд транзисторов — на 20% больше, чем у оригинального M1. Ядерная формула нового процессора не изменилась: как и в M1, в нём предусмотрено четыре производительных (Firestorm) и четыре энергоэффективных (Icestorm) ядра. Зато встроенный в M2 графический процессор теперь имеет десять ядер вместо восьми — это вместе с другими улучшениями подняло производительность GPU на 35% — до 3,6 Тфлопс. Встроенные нейропроцессорные ядра M2 способны обрабатывать до 15,8 триллионов операций в секунду, что почти вдвое больше, чем у M1. Важно, что потребление энергии при этом осталось на прежнем уровне.

Говоря о вычислительной производительности, Apple обещает 18-процентный прогресс по сравнению с оригинальным M1, который обеспечивается как улучшениями на уровне микроархитектуры, так и ростом пропускной способности памяти. Она в M2 достигла 100 Гбайт/с, что на 50 % превышает показатель, достигнутый в M1. Также производительные ядра получили 16-Мбайт L2-кеш (вместо 12 Мбайт), в то время как энергоэффективные ядра продолжают пользоваться 4-Мбайт L2-кешем. Максимальный объём LPDDR5-памяти, поддерживаемой в M2, достиг 24 Гбайт.

Интегрированная видеокарта поддерживает многопоточное декодирование 8К-видео популярных форматов, в том числе стандарта ProRes. Так же обеспечивается вывод на 6К-мониторы (при использовании внешнего экрана) с поддержкой профессиональных профилей цветоотображения.

Во время презентации Apple заявила, что M2 в 1,9 раза мощнее десятиядерных решений конкурентов при сравнимом энергопотреблении по части центрального процессора и 2,3 раза по части встроенной графики.

Первым компьютером на M2 стал обновленный MacBook Air. Ноутбук получил новый дизайн в стиле MacBook Pro с прямыми гранями и вырезом под фронтальную камеру в экране. За счёт переработанного шасси и более узких рамок дисплея он стал на 21% компактнее предыдущей модели. При этом экран даже чуть увеличился — с 13,3 до 13,6 дюйма. Яркостью выросла на 25% и составила 500 нит.

Благодаря процессору M2 производительность при обработке видео повысилась на 38% – это если сравнивать с Air на базе M1, а если сравнивать с Air на базе CPU Intel Core i5 8-го поколения – то в 15 раз! При этом ноутбук очень тонкий (11,3 мм), полностью бесшумный и работает в автономном режиме до 18 часов.

В новом поколении MacBook Air вернулась зарядка MagSafe с магнитным креплением, а также ноутбук получил два порта Thunderbolt для подключения различных аксессуаров и 3,5-мм аудиоразъем с поддержкой наушников с высоким импедансом. Акустика с четырьмя динамиками поддерживает пространственное аудио с эффектом погружения и Dolby Atmos. Впервые MacBook Air получил быструю зарядку 67 Вт, которая позволяет зарядить батарею на 50% за полчаса. Улучшили фронтальную камеру (1080p) — она захватывает вдвое больше света. Кроме того, для свежего MacBook Air предлагаются новые цвета корпуса Starlight Gold и Midnight Blue.

Стоить MacBook Air с чипом М2 будет от 1199 долларов. Аналогичную модель с чипом М1 можно будет приобрести по цене от 999 долларов.

Следом за новой моделью Air анонсировали и обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro — тоже с чипом M2. Он сохранил дизайн модели 2020 года с чипом M1: без «чёлки» и с довольно широкими экранными рамками.

Ноутбук оснастили Retina-дисплеем с яркостью до 500 нит, уже знакомой клавиатурой Magic Keyboard с Touch Bar и микрофонами студийного качества. Модель будет доступна с 24 ГБ объединённой памяти и накопителем до 2 ТБ в топовой конфигурации.

MacBook Pro 13 имеет активную систему охлаждения, так что о полностью бесшумной работе, как в случае с Air, речь не идет. Также есть порты USB-C с интерфейсом Thunderbolt и адаптер Wi-Fi 6. Максимальная автономность составляет 20 часов при воспроизведении видео.

По словам Apple, новый 13-дюймовый MacBook Pro на M2 оказывается на 39% быстрее предшественника на M1 в обработке изображений, и на такую же величину быстрее в играх. Также сообщается, что новинка быстрее 13-дюймового MacBook Pro на базе Core i7 (8-го поколения) в 3,3 раза в играх и до 3,4 раз в обработке изображений.

В США обновленный 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу в следующем месяце по цене от $1299.