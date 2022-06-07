Apple подвела итоги ежегодного конкурса Design Award, цель которого — поощрить самых талантливых и оригинальных разработчиков за инновации, изобретательность и технические достижения в области дизайна приложений и игр.

В 2022 году компания выделила шесть категорий: «Инклюзивность», «Восторг и веселье», «Интерактивность», «Социальное влияние», «Визуальные эффекты и графика» и «Инновации». В каждой из них по одному приложению и игре.

В номинации «Инклюзивность» лучшим было признано приложение Procreate от студии Savage Interactive — это программа для рисования на iPad, получившая ряд полезных функций, призванных облегчить процесс использования для людей с ограниченными возможностями. Лучшей игрой в данной номинации стала Wylde Flowers — фентезийная игра в жанре «симулятор жизни», которая повествует о важности взаимодействия абсолютно разных людей в обществе.

Приложение (Not Boring) Habits победило в номинации «Восторг и веселье». Это приложение для отслеживания задач и привычек, выгодно отличающееся от других своим оригинальным оформлением, геймификацией и возможностью получать награды за достижение тех или иных целей. Игра Overboard!, в которой пользователю предлагается встать на место преступника, пытающегося избежать наказания за убийство, также стала лучшей в номинации «Восторг и веселье».

Категория «Интерактивность». Здесь члены жюри отметили достижения студии Breakpoint за приложение Slopes — удобное приложение для фанатов зимних видов спорта, которое позволяет отслеживать местоположение и включает в себя социальные функции для взаимодействий с друзьями. Лучшей игрой «Интерактивности» стала A Musical Story – минималистическая музыкальная игра в стиле 70-х. Геймплейно это приключенческая визуальная новелла с ритм-элементами. В центре сюжета — юноша Габриэл, пытающийся справиться с ситуацией с помощью своих музыкальных воспоминаний.

В номинации «Социальное влияние» победа досталась приложению Rebel Girls, в котором собраны истории влиятельных женщин. Информация сопровождается музыкой и оригинальным артом. В игровом сегменте награды удостоилась студия Broken Rules за Gibbon: Beyond the Trees, предлагающую игрокам прокатиться по красивым, нарисованным вручную пейзажам.

Победителями категории «Визуальные эффекты и графика» стало приложение Halide Mark II для более «тонкой» настройки камеры устройства, которое ранее уже было отмечено наградой «Выбор редакции», и игра LEGO Star Wars: Castaways по знаменитой фантастической вселенной. Её действие происходит на давно заброшенной планете покрытой атмосферой таинственности.

В последней категории «Инновации» лучшим признали Odio — приложение для создания эмбиент-музыки с объёмным звучанием и отслеживанием поворотов головы и игру MARVEL Future Revolution – приключенческую Action RPG с открытым миром и героями Marvel от Netmarble Games.

Все победители Design Awards получат уникальную награду от Apple в виде металлического куба с логотипом разработчика.