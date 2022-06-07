В первой бета-версии iOS 16 обнаружено упоминание функции Always-On Display для iPhone 14 Pro, сообщает 9to5Mac.

В iOS 16 добавили три новых фреймворка, которые относятся к управлению подсветкой дисплея iPhone. Управление подсветкой — ключевой аспект включения функции Always-On. Все обнаруженные фреймворки используются различными компонентами iOS, включая экран блокировки. Причем в работе ссылаются на Springboard (управляет домашним экраном и экраном блокировки), а это значит, что речь идет не об Apple Watch.

Также iOS 16 есть скрытые настройки, которые инженеры Apple могут использовать для включения функции Always-On Display даже на неподдерживаемых устройствах. Это значит, что разработчики Apple могут протестировать функцию постоянного отображения на iPhone 13 Pro до того, как эта функция будет запущена в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в конце этого года.

9to5mac предполагает, что после тестирования Always On Display на iPhone 13 Pro, она окажется эксклюзивной для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это связано с технологией LTPO-дисплея: 10-120 Гц у iPhone 13 Pro/Max и 1-120 Гц в перспективе у iPhone 14 Pro/Max. Для Apple этот вопрос может иметь решающее значение из-за высоких требований к автономности.