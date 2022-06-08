Европейский союз принял окончательное решение сделать USB-C стандартным портом для всех портативных гаджетов. Данный вопрос рассматривается с 2021 года, а сегодня ЕС провел завершающий переговоры по этому делу. Таким образом, к осени 2024 года USB Type-C станет единым разъёмом для всех мобильных устройств, продаваемых на территории Европейского Союза.

Правило будет распространяться не только на смартфоны, но и на планшеты, цифровые камеры, наушники, портативные консоли и электронные книги. Для ноутбуков требование станет обязательным позднее.

«В соответствии с новыми правилами потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое оборудование, они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих портативных электронных аппаратов малого и среднего размера»,— говорится в сообщении Европарламента.

Таким образом, с осени 2024 года Apple не сможет продавать на территории европейских стран свои смартфоны, если не откажется от фирменного зарядного разъема в пользу Type-C. Компания уже некоторое время оснащает свои ноутбуки и планшеты зарядными портами USB Type-C, но смартфоны iPhone продолжаются выпускаться с проприетарным разъемом Lightning.

Не так давно известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple уже тестирует прототипы смартфонов, оснащённые портом USB Type-C. В то же время iPhone уже не первый год поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, а в последних моделях реализована беспроводная контактная зарядка MagSafe с мощностью 15 ватт. Гипотетически компания может до осени 2024 года вовсе отказаться от зарядки по проводу и обойти новые правила.