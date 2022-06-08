В одном из видео, посвященном AR-технологиям, которое появилось на сайте Apple для разработчиков, можно заметить изображение iPhone со странным вырезом в экране. Именно такой "пилюлеобразный" вырез, по информации инсайдеров, должен появиться в будущих моделях iPhone.

В ролике продолжительностью 13 минут на отрезке с 9:13 по 9:18 демонстрируется работа технологии дополненной реальности, где схематично изображён смартфон с характерными новыми вырезами. Возможно, вскоре Apple исправит свою оплошность, но пока ролик доступен на сайте.

По ранее опубликованным в сети данным инсайдеров, изменение затронет только Pro-версии iPhone, в то время как более бюджетные модели сохранят привычный дизайн передней панели. Узнать, так ли это, получится в ходе презентации осенью.