Во время проведения конференции WWDC 2022 компания Apple кратко упомянула о новой функции под названием Rapid Security Response, призванной облегчить и ускорить установку патчей безопасности. Она будет применяться к устройствам iPhone, iPad и Mac в новых версиях операционных систем, представленных на этой неделе.

Функция отделяет регулярные обновления ПО от улучшений безопасности и применяется автоматически для защиты пользователей от кибератак. Она позволит пользователям устанавливать патчи без необходимости полностью обновлять ОС и перезагружать компьютер или смартфон.

В настоящее время пользователи iOS и macOS получают обновления безопасности с полными системными исправлениями. Обычно они имеют номера версий .1 или .0.1. Их загрузка и установка может занять довольно много времени. Благодаря Rapid Security Response компания сможет распространять важные улучшения безопасности, которые «могут применяться автоматически между стандартными обновлениями программного обеспечения».

Издание MacRumors сообщает, что для пользователей, которые установили бета-версию iOS 16 для разработчиков, в разделе «Автоматические обновления» настроек «Установить файлы системы и данных» есть новый переключатель для применения новой конфигурации безопасности и файлов системных данных. В нем говорится, что «некоторые обновления могут вступить в силу только после перезагрузки iPhone», что предполагает, что некоторые из них не требуют перезагрузки. Это значит, что в будущем Apple может выпускать апдейты системы безопасности в фоновом режиме без ведома пользователя и без необходимости перезагружать устройство.