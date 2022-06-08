На этой неделе Apple представила новейшую SoC M2, на базе которой построены MacBook Air и MacBook Pro 13, которые ещё даже не поступили в продажу, а сейчас появились подробности о куда более мощных SoC Apple — M2 Pro и M2 Max.

Эти однокристальные системы, по словам аналитика Джеффа Пу, будут запущены в производство в конце года на мощностях TSMC. И самое важное — изготавливаться они будут по нормам технологического процесса 3 нм. Платформ, изготовляемых по столь тонкому техпроцессу, к концу года не будет ни у Intel, ни у AMD.

Согласно заявлению Пу, M2 Pro получит 12 ядер: восемь производительных и четыре энергоэффективных. Для сравнения: M1 Pro может похвастаться только пятинанометровым техпроцессом изготовления и 10 ядрами.

Эксперт отмечает, что новый чип Apple будет использоваться не только в компьютерах, но и в планшетах компании. В частности, M2 Pro можно будет найти в Mac mini с кодовым названием J474, а также в ряде моделей iPad.