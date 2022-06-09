Инсайдер Маджин Бу, ранее сделавший несколько подтвердившихся заявлений относительно анонсов WWDC 2022, поделился подробностями о планах Apple по расширению серии планшетов. По данным его источников, в этом году компания покажет самый большой iPad из когда-либо выпускавшихся.

Новая версия iPad Pro получит 14,1-дюймовый дисплей. На данный момент самая большая модель линейки может предложить экран 12,9 дюйма. Помимо этого, новый iPad Pro будет поставляться в базовой конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что сделает гаджет самым мощным планшетом на рынке.

Новинке также приписывают фирменный процессор M2, представленный ранее на этой неделе. Других подробностей об устройстве пока нет. Что касается iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9, то эти модели, как ожидается, получат не столь значительное обновление. Вероятно, Apple установит в них процессор M2. По сети также ходят слухи о том, что в 12,9-дюймовой версии рамки вокруг дисплея станут немного тоньше.

Хотя сроки запуска будущих планшетов от Apple не разглашаются, устройства, скорее всего, будут выпущены вместе с iPhone следующего поколения. На осеннем мероприятии также могут быть представлены Apple Watch Series 8 и Apple AirPods Pro 2.