В первой бета-версии iOS 16 обнаружили новую функцию — возможность быстро и просто переслать профиль eSIM на другое устройство, пишет MacRumors.

До сих пор настройка и передача eSIM с одного гаджета на другой осуществлялись путём сканирования специального QR-кода, предоставляемого мобильным оператором. В iOS 16 появится новый способ переноса «симки» между iPhone — с помощью Bluetooth. Для этого оба смартфона должны работать на iOS 16, быть разблокированными с включённым Bluetooth и находиться поблизости друг от друга. Ещё один нюанс заключается в том, что операторы также должны поддерживать эту функцию, так что может потребоваться время, пока эта услуга станет доступна всем.

Поддержка eSIM впервые появилась в iPhone XS и iPhone XR и с тех пор доступна во всех новых моделях. Данная технология представляет собой специальный чип, заменяющий физическую SIM-карту, и позволяет устанавливать цифровые «симки», благодаря чему нет необходимости посещать салоны операторов. Кроме того, это позволяет использовать сразу два номера на устройствах с одним слотом под SIM.