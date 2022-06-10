Европейский суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Apple на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Ранее EUIPO лишил американского производителя техники права на один из самых известных его слоганов «Think Different». В сообщении говорится, что Apple потеряла права на него из-за того, что долго не использовала.

Apple впервые решила зарегистрировать слоган еще в 1997 году. Он должен был использоваться в отношении технологических продуктов, включая компьютеры и их комплектующие, программное обеспечение и мультимедийные продукты.

В 2016 году швейцарский производитель часов Swatch обратился к европейскому регулятору с требованием аннулировать регистрацию «Think Different» на том основании, что рассматриваемый товарный знак к тому моменту не использовался Apple по назначению уже в течение пяти лет, зато Swatch активно применяла похожую фразу «Tick different» (Тикай иначе) в своих маркетинговых кампаниях. Спустя два года в EUIPO согласились с Swatch.

Хотя Apple неоднократно пыталась оспорить этот довод, суд все равно встал на сторону Swatch. Свое решение судьи мотивировали тем, что в последние годы американская компания использовала фразу «Think Different» только при публикации информационных, а не рекламных материалов, посвященных памяти ключевых сотрудников.