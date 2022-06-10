Редактор Bloomberg и инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple готовит несколько новых ноутбуков. Первым из них станет 15-дюймовая модель MacBook Air, которая выйдет в 2023 году. По мнению источника, отличия от актуальной версии, которую показали на WWDC, будут только в диагонали экрана.

Это будет первая модель с дисплеем такого размера за всю 14-летнюю историю серии. Кроме того, по данным того же источника, компания разрабатывает и 12-дюймовый MacBook. Новинки станут частью стратегии Apple по использованию процессоров собственной разработки для завоевания доли на рынке, на котором доминируют Lenovo и HP. В 2020 году Apple прекратила сотрудничество с давним партнёром — Intel, после чего вышла целая серия процессоров Apple M1, а ранее на этой неделе представила новейший процессор M2.

12-дюймовый MacBook представят в конце 2023 или в начале 2024 года. Последний ноутбук с такой диагональю корпорация выпустила в 2019 году. Самый компактный ноутбук Apple представили в 2015 году, однако за годы его присутствия на рынке он много раз подвергался критике за низкую производительность и проблемы с клавиатурой.

Сообщается, что Apple планирует и выпуск новых MacBook Pro с мощными процессорами M2 Pro и M2 Max уже в конце 2022 или начале 2023 года. Эти 14- и 16-дюймовые ноутбуки под кодовыми именами J414 и J416 помимо более быстрых процессоров мало чем будут отличаться от актуальных моделей серии.

M2‌ Max будет иметь 12-ядерный процессор и 38-ядерный графический чип в максимальной версии (против 10 / 32 ядер в текущем M1 Max). Известно, что в недрах Apple также проходят тестирование новые версии Mac mini и Mac Pro. Кроме того, уже ведутся работы над чипсетом M3 для iMac и других продуктов.