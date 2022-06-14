Журналист издания Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что в этом году Apple может выпустить два новых планшета с экранами 11 и 12,9 дюймов. Новинки должны получить более мощную начинку и беспроводную зарядку.

Новые планшеты получат топовые процессоры M2, беспроводную зарядку и обновлённую систему камер. Насчёт последнего особых подробностей нет. Ранее инсайдер Маджин Бу заявил, что обновлённая 12,9-дюймовая модель Apple дополнительно получит более тонкие рамки вокруг дисплея, хотя другие источники пока об этом не говорят.

Также Гурман не исключает, что в 2023 году купертиновцы могут показать увеличенную «прошку» с экраном 14,1 дюйма, о чём ранее сообщал Маджин Бу. Эту информацию подтвердил глава Display Supply Chain Consultants Росс Янг. Он считает, что 14,1-дюймовый ‌iPad Pro‌ будет оснащён дисплеем mini-LED и технологией ProMotion, как нынешний 12,9-дюймовый ‌iPad Pro.