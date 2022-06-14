Adobe приступила к тестированию бесплатной веб-версии Photoshop. Изначально эта версия графического редактора стала доступна в Канаде, но постепенно возможность взаимодействовать с ней появится у всех обладателей бесплатных учётных записей Adobe по всему миру.

Бесплатно пользователям будут доступны базовые функции графического редактора. Те, кто заплатит за подписку, получат больше возможностей. «Мы хотим сделать сервис более доступным для большего количества людей, чтобы они могли опробовать его», — говорит вице-президент Adobe по цифровым изображениям Мария Яп.

Когда веб-версию Photoshop сделают условно-бесплатной в остальных странах, пока не сообщается. Adobe запустила свой редактор в браузере в октябре 2021 года, по сравнению с приложением в нём меньше инструментов для редактирования изображений. Тогда в компании отмечали, что разработали такой вариант фоторедактора в первую очередь как инструмент для совместной работы.

В ближайшее время в основном приложении Photoshop появится фильтр «Реставрация фотографий» (Photo Restoration), который работает на основе нейронных сетей. Фильтр автоматически убирает с изображения дефекты и корректирует цвета.