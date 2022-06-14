Издание MacRumors создало четыре макета будущей линейки iPhone 14 на основе свежих утечек и инсайдов. Журналисты опубликовали тематический видеоролик на своем YouTube-канале.

Судя по макетам, в плане обводов смартфоны из линейки iPhone 14 должны быть очень похожи на iPhone 13. Правда, в этом году Apple, скорее всего, не будет выпускать iPhone 14 mini. На смену компактной модели по слухам должен прийти iPhone 14 Max — 6,7-дюймовый смартфон, который по своей начинке будет похож на «обычный» iPhone 14.

Для моделей Pro «чёлка» будет заменена на двойной вырез для камеры и датчиков Face ID, что освободит немного места и сделает фронтальные камеры менее бросающимися в глаза. Стандартные модели ‌iPhone 14‌ по-прежнему останутся с «чёлкой».

Помимо этого Pro-модели новинок должны отличаться от предшественников увеличенной «площадкой» для камер на задней панели. Объясняется это появлением в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max обновленной основной камеры на 48 Мп.

Вместе с этим стоит ожидать, что Apple создаст новую цветовую палитру для 14-й линейки, но пока о цветах ничего не известно. По слухам, компания может добавить фиолетовый цвет для всех iPhone 14.