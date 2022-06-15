Apple вернулась на первую строчку в списке самых дорогих брендов мира. Об этом говорится в отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, составленном компанией Kantar.

Согласно рейтингу, стоимость бренда Apple увеличилась за прошедший год до $947,1 млрд. Как отмечает Bloomberg, производитель iPhone оказался на первой позиции впервые с 2015 года.

Выручка Apple за первый квартал 2022 финансового года увеличилась на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года, превзойдя ожидания аналитиков Уолл-стрит. Компания заработала рекордные 123,9 миллиарда долларов. Чистая прибыль корпорации увеличилась почти на 20 процентов, достигнув 34,6 миллиарда долларов.

На вторую строчку поднялась Google, стоимость бренда увеличилась на 79%, до $819,6 млрд. Лидер прошлого года - Amazon - сумела увеличить стоимость своего бренда всего на 3% (до $705,6 млрд.), компания опустилась на третью позицию. Четвёртое место в топе занимает Microsoft, стоимость бренда выросла на 49% и достигла $611,5 млрд. На пятом месте — китайский IT-гигант Tencent, за год стоимость компании упала на 11% и составила $214 млрд.

Совокупная стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, выросла за год на 23% и составила почти $8,7 трлн, что, по мнению авторов рейтинга, «вселяет надежду, учитывая ситуацию с высокой инфляцией и непредсказуемой мировой экономикой». По числу вошедших в рейтинг брендов лидируют США, следом за ними идут Китай и Европа.