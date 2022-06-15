Ресурс 9to5Mac поделился первыми подробностями о новом базовом iPad 10-го поколения. В этом году модель получит существенные обновления.

Ожидается, что ‌iPad‌ 2022 года получит порт USB-C вместо Lightning. Благодаря этому устройство получит поддержку широкого круга периферийных гаджетов, быструю передачу данных и возможность подключения к внешнему монитору, которую показали на WWDC 2022. Таким образом, iPad всех серий полностью избавятся от разъема Lightning.

Согласно источнику, у iPad десятого поколения разрешение экрана составит 2360х1640 пикселей (как в iPad Air) против 2160х1620 точек в нынешней версии. Это значит, что его диагональ вырастет с 10,2 дюйма до 10,5 или даже 10,9 дюйма. Однако поддержка широкой цветовой гаммы и высокой яркости останется эксклюзивной для более дорогих планшетов в линейке Apple.

Помимо этого журналисты сообщают, что процессор A13 Bionic заменят на A14 Bionic, что даст 30% прирост производительности. Модели с сотовой связью могут снабдить модулем 5G. Пока неясно, получит ли базовый iPad редизайн в стиле iPad Air и iPad Pro.

Ожидается, что анонс и релиз нового iPad состоится осенью 2022 года.