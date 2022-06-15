Европейский суд общей юрисдикции обжаловал штраф на сумму более $1 млрд для американской компании Qualcomm, который назначили регулирующие органы Евросоюза. По мнению суда, большое количество «процедурных нарушений» в тогдашнем решении Еврокомиссии лишает законной силы ее анализ действий Qualcomm, а также препятствует праву компании на защиту.

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на $1 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Как отмечали тогда в Еврокомиссии, компания выплатила Apple несколько миллиардов долларов с тем, чтобы та не использовала чипы других производителей. Это решение восприняли как большую победу тогдашнего комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, известной громкими расследованиями в отношении технологических гигантов.

В ходе последнего заседания европейского суда инстанция установила ряд процессуальных нарушений, которые затронули право Qualcomm на защиту. Этот факт сделал недействительным анализ поведения компании, проведенный комиссией. Кроме того, суд установил, что у Apple не было альтернатив чипсетам Qualcomm LTE. Инстанция заявила, что комиссия не приняла во внимание все фактические обстоятельства.

В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что тщательно изучит решение суда и его последствия, а также обдумает свои последующие шаги. В любом случае Маргрет Вестагер вправе обжаловать это решение в Суде Европейского союза, высшей судебной инстанции блока.