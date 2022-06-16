В базе данных Geekbench появились первые результаты тестирования нового MacBook Pro с процессором Apple M2. Как оказалось, компания объективно оценила прирост его производительности, заявленный в ходе презентации. Новый чип действительно превзошёл модель прошлого поколения с заметным отрывом.

Процессор M2 работает на частоте 3,49 ГГц против 3,2 ГГц у M1. В одноядерном тесте Geekbench 5 новый M2 получил 1919 баллов, что на 12% больше, чем 1707 баллов у чипа M1. В многоядерном режиме отрыв получился более значительным: 8928 у M2 против 7419 баллов у M1. Разница составляет примерно 20%.

Также Apple M2 протестировали в графическом бенчмарке Metal. Он набрал 30.627 баллов вместо 20.400 у M1 — прирост составил 50%.

По общим итогам тестирования можно сказать, что производительность M2 примерно на 18% превосходит таковую в M1. На презентации Apple заявляла именно такую цифру.

Более детальные тесты, в том числе в реальных сценариях, стоит ждать после старта продаж новых MacBook Air и Pro, то есть в следующем месяце. Предзаказ ноутбуков в некоторых странах стартует уже 17 июня.