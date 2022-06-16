По данным аналитика Минг-Чи Куо, в первом квартале 2023 года Apple запустит массовое производство 15-дюймовой модели MacBook. Покупатели смогут выбрать из опций с процессором M2 или M2 Pro.

По словам Куо, новые 15-дюймовые MacBook с чипами M2 будут поставляться в комплекте с новым двухпортовым адаптером питания мощностью 35 Вт, а модели с чипами M2 Pro — с более мощным адаптером мощностью 67 Вт.

Ранее появлялась информация, что Apple представит 15-дюймовый MacBook Air в 2023 году. Но линейка Air выполняется в корпусе без активного охлаждения: неясно, смогут ли инженеры поставить высокопроизводительный чип M2 Pro в шасси без вентиляторов.

Также Куо отметил, что он пока не слышал о планах компании относительно выпуска 12-дюймового MacBook, о котором ранее говорил журналист Bloomberg Марк Гурман.