По данным «Известий», российские ретейлеры за последние два месяца снизили цены на iPhone на 15-30%. Таким образом, цены вернулись к показателям января 2022 года. Причиной послужило «сильнейшее» снижение спроса, а также рост курса рубля и развитие параллельного импорта.

Отмечается, что в середине марта стоимость iPhone в России выросла на 34%, однако сейчас смартфоны Apple продаются по цене уровня января-февраля. Так, в Wildberries стоимость смартфонов iPhone 12 снизилась в апреле на 10%, а iPhone 13 — на 22%. За май-июнь цены на площадке упали еще на 5-10%.

В «М.Видео — Эльдорадо» цены на линейки iPhone 11, 12 и 13 вернулись к показателям февраля. Некоторые модели стоят даже меньше, например iPhone XR на 64 ГБ подешевел с 47 тыс. рублей (февральская цена) до 40 тыс. рублей. В МТС также подтвердили, что смартфоны Apple продаются заметно дешевле, чем в марте этого же года.

Также резко упали цены на iPhone и на сером рынке, где продаются нелегально ввезённые гаджеты. Некоторые магазины iPhone 13 Pro Max в максимальной версии на 1 ТБ флеш-памяти памяти можно приобрести за 151 тыс. рублей, в то время как в сетевых магазинах официальных ретейлеров стоимость превышает 200 тыс. рублей. Как отмечается, разница между ценами на «серые» iPhone и ввезённые легально, при помощи параллельного импорта, достигает 20%.

В отношении легально ввезённых смартфонов продолжает действовать официальная гарантия от производителя. Также на ремонт примут смартфоны, купленные в других странах, но при наличии кассового чека. А ввезённые «в серую» устройства, видимо, будут чинить сторонние мастерские по договорённости с продавцами.