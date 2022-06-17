Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в твиттере, что Apple «с большой долей вероятности» выпустит первый 13-дюймовый MacBook с OLED-дисплеем в 2024 году.

Аналитик предполагает, что Apple либо представит новую категорию MacBook, либо обновит MacBook Air или MacBook Pro. Учитывая, что MacBook Air был недавно обновлен в этом году, новый MacBook Pro или новая категория MacBook кажутся более вероятными сценариями. Но не исключено, что эта информация изменится к 2024 году.

Кроме того, аналитик ожидает выхода 11- и 12,9-дюймовых iPad Pro с OLED-дисплеями в 2024 году. Янг заявил, что OLED-дисплеи в новых планшетах могут получить технологию под названием Tandem stack, которая должна улучшить характеристики OLED-панели при одновременном снижении энергопотребления на 30%. Ожидается, что эти экраны получат переменную частоту обновления изображения в диапазоне от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента.