Mozilla начала централизованно менять настройки приватности десктопных Firefox по всей пользовательской базе. Функциональность Total Cookie Protection (TCP), ранее доступная только в режиме строгой защиты от трекинга и при просмотре сайтов «инкогнито», будет теперь включена в браузере по умолчанию.

Функция фактически изолирует все куки, обеспечивая доступ к ним только конкретным сайтам и/или интегрированным в сайты модулям сторонних разработчиков. Другими словами, куки-файлы с одного сайта спрятаны от других, посещаемых пользователем ресурсов. Это мешает программам-трекерам отслеживать активность пользователей на разных сайтах, снижая количество собираемой в Сети информации о пользователе. В результате тот, например, получает меньше таргетированной рекламы.

Возможность межсайтовой передачи куки оставлена лишь для сервисов, не связанных с трекингом, — например, для систем единого входа. Информация о блокировке и разрешении отслеживания отображается в меню, выпадающем при клике по значку щита в адресной строке браузера. При изменении настроек вручную Firefox сохраняет предпочтения в течение 30 дней.

Сегодня Firefox является четвёртым по популярности браузером для настольных компьютеров в мире, на долю которого по данным на май 2022 года, представленным StatCounter, приходится 7,86% соответствующего рынка. Это самый популярный браузер для Windows, построенный не на движке Chromium.