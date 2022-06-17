Firefox для macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
Mozilla начала централизованно менять настройки приватности десктопных Firefox по всей пользовательской базе. Функциональность Total Cookie Protection (TCP), ранее доступная только в режиме строгой защиты от трекинга и при просмотре сайтов «инкогнито», будет теперь включена в браузере по умолчанию.
Функция фактически изолирует все куки, обеспечивая доступ к ним только конкретным сайтам и/или интегрированным в сайты модулям сторонних разработчиков. Другими словами, куки-файлы с одного сайта спрятаны от других, посещаемых пользователем ресурсов. Это мешает программам-трекерам отслеживать активность пользователей на разных сайтах, снижая количество собираемой в Сети информации о пользователе. В результате тот, например, получает меньше таргетированной рекламы.
Возможность межсайтовой передачи куки оставлена лишь для сервисов, не связанных с трекингом, — например, для систем единого входа. Информация о блокировке и разрешении отслеживания отображается в меню, выпадающем при клике по значку щита в адресной строке браузера. При изменении настроек вручную Firefox сохраняет предпочтения в течение 30 дней.
Сегодня Firefox является четвёртым по популярности браузером для настольных компьютеров в мире, на долю которого по данным на май 2022 года, представленным StatCounter, приходится 7,86% соответствующего рынка. Это самый популярный браузер для Windows, построенный не на движке Chromium.
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