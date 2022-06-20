Аналитик Мин-Чи Куо поделился в твиттере прогнозом относительно следующего поколения поисковых меток Apple AirTag.

По его словам, в 2021 году Apple поставила 20 млн устройств, а в 2022 эта цифра увеличится до 35 млн. Куо уверен, что если продажи продолжат расти, Apple займётся вторым поколением. При этом эксперт отмечает, что это только его предположения — Apple не раскрывает точные объемы продаж AirTag.

Другой источник считает, что в AirTag особо нечего менять, поэтому новое поколение, если оно выйдет в ближайшее время, не будет чем-то кардинально отличаться от текущего. Разве что Apple может сделать устройство несколько меньше, но и тут стоит понимать, что размеры метки обусловлены в первую очередь размерами элемента питания.

AirTag предназначается для того, чтобы помочь пользователям отслеживать ключи, наушники, рюкзаки, багаж и т. д., однако злоумышленники использовали его чтобы преследовать и грабить людей. С момента первоначального выпуска AirTag год назад Apple внесла несколько улучшений с помощью обновлений прошивки для решения этих проблем. Трекер предметов теперь издает звук быстрее, если он находится далеко от первоначального владельца, или даже уведомляет человека, у которого может быть бирка AirTag, которая ему не принадлежит. Компания также запустила приложение для Android, чтобы помочь пользователям смартфонов узнать, от кого принадлежит AirTag, а также научить их, как его отключить.