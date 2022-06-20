Выпуск процессоров M1 позволил Apple занять почти 90% рынка компьютеров на платформе с архитектурой ARM в денежном выражении, следует из результатов рыночного анализа Strategy Analytics.

На сегодняшний день у Apple нет конкурентов, которые поставляли бы аналогичные чипсеты. Ближайшим конкурентом компании на сегодня является Qualcomm, но она ещё не выпустила что-то, что могло бы потягаться с чипам серии M от Apple. По словам аналитика Strategy Analytics, доля Qualcomm в доходах на рынке ARM для ноутбуков составляет всего 3%.

Кроме того, специалисты Strategy Analytics утверждают, что процессоры Apple Silicon имеют преимущество над остальными платформами ARM для ПК в два-три года.

«Apple зарекомендовала себя как безусловный лидер рынка ARM-чипсетов для ноутбуков с долей в почти 90%. Семейство процессоров Apple M-серии установило эталон и дало компании преимущество на 2–3 года по сравнению с остальными поставщиками ARM-процессоров для ПК», — говорится в отчёте Strategy Analytics.

При этом если брать рынок ARM-процессоров в целом, то здесь Qualcomm является лидером с долей около 34% в общем размере дохода. На втором месте находится Apple с 31%, а замыкает тройку MediaTek, результат которой составил 24%. Если рассматривать отрасль по различным типам устройств, то 87,7% выручки от реализации мобильных чипов с архитектурой ARM пришлось на смартфоны. Вклад планшетов составил около 8,5%, ноутбуков — 3,8%.