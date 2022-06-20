Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи, пишет «Коммерсант». Ранее операторы субсидировали своим клиентам предоставление им сим-карты. За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов выросла в 3,5 раза из-за того, что им пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты, объясняют эксперты. Ситуация может негативно сказаться на темпах роста абонентских баз операторов и развитии рынка интернета вещей, считают аналитики.

Так, у операторов «МегаФон» и Yota стоимость сим-карты составляет 50 рублей. При подключении нового абонента эта сумма будет списываться из первоначального взноса на активацию номера. Там пояснили, что это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых возросла в несколько раз в этому году.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») сделает услугу платной уже завтра, цена составит 50 руб. Аналогичным образом поступит МТС с 24 июня, а Tele2 начнёт брать плату за SIM-карту с 1 августа. Другой источник утверждает, что МТС уже ввел плату за SIM-карты в ряде регионов страны.

Сейчас себестоимость SIM-карты — около €0,8, поясняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По оценке источника «Коммерсанта», она выросла на 250% в июне, а к сентябрю рост стоимости пластика может составить 420%.