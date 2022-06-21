С выходом iOS 16 и macOS Ventura пользователям больше не придётся сталкиваться с таким количеством надоедливых CAPTCHA, как сейчас. Дело в том, что Apple разработала функцию «Автоматическая проверка» для iPhone и Mac, которая позволяет некоторым сайтам понять, что посетитель не является ботом, без необходимости как-то подтверждать это действиями.

Для этого разработаны Private Access Tokens или токены приватного доступа. Вместо того, чтобы проходить CAPTCHA (автоматизированный тест, который с лёгкостью решит человек, но не компьютер), сайт запрашивает токен, который хранится в защищённом пространстве Secure Enclave на устройстве Apple. Система Apple также может проверить, что устройство не скомпрометировано и не входит в известную ей бот-сеть. Подписанный токен передаётся серверу партнёра — Cloudflare или Fastly. Это означает, что «Автоматическая проверка» будет поддерживаться на большом количестве веб-ресурсов, сотрудничающих с упомянутыми компаниями.

«Сервер, который получил токены, может только проверить их действительность. Однако, сервер не может распознать личность клиента», - объяснила Apple. Функция учитывает сертификаты на устройстве и проверяет состояние профиля Apple ID.

Включить автоматическую верификацию можно будет в разделе «Настройки» > «Apple ID» > «Пароль и безопасность» > «Автоматическая проверка» в новых iOS 16 и macOS Ventura.