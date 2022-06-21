Разработчики первого смартфона iPhone не смогли добавить в операционную систему гаджета функцию копирования и вставки текста. Как сообщает 9to5Mac, о причинах отсутствия популярной у пользователей функции рассказал экс-инженер компании Кен Косиенда.

Косиенда, пришедший в Apple ещё в 2001 году, был одним из ключевых инженеров, работавших над iPhone. До работы над iPhone Косиенда был в команде, создавшей веб-браузер Apple Safari, что гарантировало ему важную роль в разработке первого смартфона Apple.

По словам Косиенды, в 2007 году задумки по функциям «копировать» и «вставить» были у разработчиков в планах, но они смогли их реализовать и вставить в код ОС только через пару лет из-за того, что им попросту не хватало времени на добавление сразу всех нужных пользователям функций. В тот момент в приоритете было создание виртуальной клавиатуры iPhone и системы автозамены.

Инженер рассказал журналистам о процессе разработки. Он заявил, что сначала придумал программное «увеличительное стекло» для удобства перемещения курсора по тексту, однако тот «прыгал» между символами после того, как пользователь убирал палец с экрана. Из-за этого разработчикам пришлось придумать «журнал сенсорных касаний». В журнале фиксировались все касания пальцев и время между ними. Как только пользователь убирал палец, то ОС через несколько миллисекунд фиксировала это состояние и логировало ситуацию в журнале. Курсор оставался на этом месте до следующего касания.

Функция копирования и вставки была представлена в iPhone OS 3.0 в 2009 году, которая была предустановлена по умолчанию на iPhone 3GS. Тогда Apple даже выпустила рекламу, освещающую новую функцию.