Apple приступила к оценке качества OLED-дисплеев для iPhone 14 от различных поставщиков перед запуском массового производства, сообщает южнокорейское отраслевое издание The Elec.

Ранее компания BOE, производившая OLED-панели для iPhone 13, столкнулась с нехваткой компонентов и изменила дизайн дисплея, не согласовав это с Apple. Узнав об этом, Apple начала сокращать рыночную долю BOE в своей цепочке поставок дисплеев, перенаправляя заказы LG, другому производителю экранов. Несмотря на это, BOE всё ещё может заполучить контракт на поставку экранов для iPhone 14.

Если BOE получит зеленый свет от Купертино, она попытается начать производство дисплеев на максимальной мощности в период с июля по август. В новом отчете указывается, что панели BOE OLED будут использоваться для iPhone 14 и 14 Max, а серия iPhone 14 Pro вместо них получит панели Samsung и LG.

Выходка BOE всё же может стоить компании весьма немало. Источник добавляет, что, вероятно, она поставит Apple лишь 5 млн панелей для новых iPhone.