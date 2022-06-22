В авторизованных сервисных центрах Apple предупредили, что в России не хватает запасных частей для iPhone, необходимых для ремонта гаджетов. Об этом пишут «Известия».

Наиболее остро стоит проблема нехватки экранов и аккумуляторов: именно их клиенты хотят заменить чаще всего. Если раньше такой ремонт выполняли в день обращения, то теперь приходится ждать неделю, а иногда можно вообще не получить услугу, пишет газета.

Эксперты издания пояснили, что проблемы с официальными запчастями есть по всем линейкам iPhone, включая 12 и 13 модели, особенно их более дорогие версии Pro. Замена же на новые контрафактные элементы или аналоги приводит к тому, что устройства начинают выдавать ошибки или работать неправильно. Ключевые детали iPhone в авторизированном сервисе привязываются к его серийному номеру или IMEI.

Также газета выяснила, что официально в России обслуживаются только те iPhone, которые завезены с согласия производителя. Устройства, попавшие в страну по параллельному импорту, под официальную гарантию не подпадают, а обязанность по гарантийному ремонту возлагается на продавца. В отсутствие деталей покупатель имеет право получить денежную компенсацию, замену товара или возмещение расходов по ремонту в сторонних сервисах. Представители ретейлеров заявили «Известиям», что выполняют все гарантийные обязательства в полном объеме.