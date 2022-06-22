Большинство пользователей еще не перешло на PCI Express 5.0, не говоря уже о консервативном серверном сегменте. Однако консорциум PCI-SIG уже разрабатывает PCI Express 7.0 - новое поколение популярного стандарта.

Ожидается, что разработка стандарта PCI-E 7.0 займёт не более трёх лет, а финальные спецификации будут представлены до конца 2025-го. При этом cтандарт PCI Express 6.0 был утверждён в январе этого года.

В основе PCIe 7.0, как и в PCIe 6.0, планируют использовать кодировку PAM-4; пропускная способность должна составить 128 гигатранзакций в секунду. Скорость передачи данных для 16 линий, как ожидается, будет достигать 512 ГБ/с — это в два раза выше, чем у недавно принятой PCIe 6.0 и в четыре раза — чем у PCIe 5.0. Thunderbolt 5 тоже перейдет на PAM, а именно PAM-3, в случае памяти DDR6 тоже весьма вероятна модуляция PAM-4.

Cтандарт PCIe 7.0 потребует использования более сложной и дорогой разводки плат. Однако консорциум PCI-SIG отмечает, что выбор числа линий PCIe 7.0 будет оставаться за производителями, поскольку не во всех случаях есть необходимость в использовании всех 16 линий. Кроме того, в целом новый стандарт шины может будет легко масштабировать. Он сможет найти применение в великом множестве различных электронных устройств, начиная от мобильных устройств и заканчивая суперкомпьютерами.

Со стандартом PCI Express 7.0, как гласит пресс-релиз, в фокусе будет дальность передачи и параметры канала, а также обратная совместимость со всеми предыдущими поколениями технологий PCIe. Особое внимание будет уделено эффективности передачи данных.