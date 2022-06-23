Apple всегда очень чутко относится к утечкам о своих новых продуктах и всячески старается пресекать их. Однако на этот раз такую косвенную утечку допустил глава корпорации. В интервью китайскому изданию Тим Кук, вероятно, намеренно проговорился о будущем устройстве Apple.

«Я невероятно взволнован дополненной реальностью (AR), как вы можете знать. И важнейшим условием любой технологии, включая AR, является помещение человечества в её центр, — заявил глава Apple в своём интервью. — Думаю, мы всё ещё находимся на ранних этапах развития технологии. Я очень взволнован теми возможностями, которые открываются перед нами в этой сфере, поэтому предлагаю вам следить за новостями, и вы увидите, что мы сможем предложить».

Несмотря на это заявление, в Apple еще ни разу не подтвердили разработку носимого устройства смешанной реальности, слухи о котором ходят несколько лет. Ранее аналитики предполагали, что Apple представит очки дополненной реальности в 2022 году. Однако потом появилась информация о проблемах с комплектующими и переносом релиза на следующий год.

Ожидается, что гарнитура будет оснащена двумя 4K micro-OLED-дисплеями, 15 модулями камер, мощными процессорами, функцией отслеживания глаз и поддержкой жестов. На момент запуска стоимость гарнитуры будет составлять около $3 тыс.