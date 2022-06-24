В начале июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2022 Apple представила новый MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем и процессором M2. И сегодня, 24 июня, новинка поступила в продажу. Те, кто оформил предварительный заказ на ноутбук, уже начали получать свои компьютеры.

Первыми их получили покупатели из Новой Зеландии и Австралии, где уже наступает вечер. Сегодня устройство также появится в США и Европе.

Главной особенностью нового ноутбука стала однокристальная система M2, которая примерно на 20% быстрее, чем M1. MacBook Pro M2 сохранил тот же дизайн, что и 13-дюймовый MacBook Pro предыдущего поколения. Он оборудован 13,3-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 2560 × 1600 точек и яркостью до 500 кд/м2. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, клавиатура с подсветкой, камера FaceTime HD, стереофонические динамики, интерфейсы Thunderbolt / USB 4 и 3,5-мм аудиогнездо.

В США стоимость ноутбука стартует с отметки 1299 долларов. MacBook Air с M2 появится в продаже в июле.