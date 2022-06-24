В России начались массовые поставки техники, ввезенной на условиях параллельного импорта, сообщил «Коммерсант». По информации издания, в числе первых, кто начал широкое распространение иностранной техники, импортированной по новым правилам, стал ретейлер «Связной».

Речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung, Apple, а также игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего ассортимент расширился более чем на 100 позиций.

Стоимость таких товаров выше на 10–20% по сравнению с теми позициями, что были завезены ранее до ввода санкций. Повышение обусловлено издержками логистики и необходимостью продавцам предоставлять гарантию и делать возврат денег покупателям за такие мобильные устройства.

В «Связном» заверили, что на поставленную по каналам параллельного импорта технику будет предоставляться официальная гарантия с сервисным обслуживание. Проблем с активацией устройств не будет — они предназначались для стран ЕАЭС. Расходы на гарантийный сервис взял на себя дистрибьютор, а не производитель, обслуживанием будет заниматься сервисный центр компании.

Впрочем в самом «Связном» опровергли появившуюся в «Коммерсанте» информацию о ввозе техники по параллельному импорту. "На фоне информации, распространившейся в СМИ "Связной" официально сообщает, что не является импортером техники и электроники в Россию. Компания "Связной" пополняет товарные запасы путем закупки стока, доступного на территории Российской Федерации у дистрибуторов и поставщиков - партнеров сети. Все закупки компания осуществляет в соответствии с законодательной базой", - заявили в пресс-службе ретейлера.

Однако у аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина другое мнение на этот счёт. "Партии по параллельному импорту привозил и "Связной", и "МВидео". Они могут говорить, что это не они, потому что риски, безусловно, есть. Но параллельным импортом будут заниматься все. Это выгодно, так как не нужно делиться маржой с посредниками", - пояснил Муртазин.

Среди других крупных ретейлеров начало продажи ввезенных по параллельному импорту товаров также подтвердил Ozon, пишет РБК. «На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили в пресс-службе Ozon.

21 июня Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о легализации параллельного импорта. Он дает компаниям возможность ввоза товаров без согласия производителя или правообладателя. В мае Минпромторг утвердил список из 56 категорий товаров для параллельного импорта в Россию. В перечень вошли гаджеты, бытовая техника, одежда, топливо и автомобили.